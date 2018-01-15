Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 9,75%

Алматы. 15 января. КазТАГ — Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку с 10,25% до 9,75%, сообщила пресс-служба регулятора.

«Национальный банк принял решение снизить базовую ставку до 9,75% с коридором +/-1%. Решение по снижению базовой ставки обусловлено более низким фактическим уровнем инфляции по итогам 2017 года по сравнению с прогнозной траекторией, оценками по дальнейшему замедлению инфляционных процессов, сохраняющимся слабым восстановлением внутреннего спроса, а также благоприятными тенденциями на внешних рынках», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

Как отмечается, дальнейший тренд на смягчение денежно-кредитных условий будет зависеть от условий на мировых рынках и в странах – торговых партнерах, закрепления положительных трендов в отечественной экономике, которые будут определять соответствие прогнозной и фактической траекторий инфляции.

«Годовая инфляция в декабре 2017 года составила 7,1%, что существенно ниже ожидаемого уровня в 7,5-7,7%. Замедление инфляции вызвано стабилизацией динамики цен на рынках отдельных товаров и услуг, в частности на рынках непродовольственных товаров. В декабре 2017 года снизились цены на бензин после их роста в осенние месяцы. Отмечается более медленный рост цен на товары длительного пользования на фоне низкого потребительского спроса», — поясняется в информации.

Кроме того, отметили в Нацбанке, положительный вклад в замедление годовой инфляции также внесла низкая волатильность обменного курса тенге. Ожидается, что в среднесрочном периоде (до конца текущего года и в следующем году) дезинфляционные тенденции сохранятся, однако в краткосрочном периоде (в I квартале 2018 года) существенным риском для сохранения или даже некоторого повышения уровня годовой инфляции станут тарифы на платные услуги предприятий-монополистов.

«Тем не менее их влияние (тарифов монополистов – КазТАГ) на инфляцию оценивается как ограниченное и не требующее принятия корректирующих мер по ужесточению денежно-кредитных условий, поскольку риски инфляции могут реализоваться на стороне предложения, не зависящей от политики Национального банка», — подчеркивается в информации.

Также, по сведениям регулятора, «внешние условия складываются благоприятно». «С конца октября цена на нефть стабильно формируется на уровне выше $60 за баррель. Продление в ноябре 2017 года странами ОПЕК+ договоренности о сокращении добычи нефти с сохранением действующих квот до конца 2018 года снижает вероятность значительного снижения цен», — утверждают в Нацбанке.

Кроме того, индекс мировых цен на продовольствие в декабре снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 3,3%, а ожидания роста мирового производства на отдельных рынках сельскохозяйственной продукции в 2018 году обеспечат сохранение цен на существующем уровне. «Наблюдается улучшение экономической ситуации и умеренные темпы инфляции в странах – основных торговых партнерах, что в совокупности с другими факторами окажет дезинфляционное воздействие на потребительские цены в Казахстане», — отмечает регулятор.

«Денежно-кредитные условия, несмотря на снижение базовой ставки, сохраняются нейтральными на фоне ожидаемого снижения уровня инфляции. Текущий уровень базовой ставки в реальном выражении обеспечивает достижение целевого ориентира по инфляции на 2018 год (5-7%) и соответствует долгосрочному потенциальному росту экономики», — заключается в сообщении.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 5 марта 2018 года.

Как сообщалось, 20 февраля 2017 года Нацбанк РК понизил базовую ставку с 12% до 11% с коридором +/-1%, 10 апреля принял решение сохранить ее с симметричным коридором процентных ставок +/-1%. Далее, 5 июня, ставка была снижена с 11% до 10,5% с коридором +/-1%, а 17 июля — сохранена на уровне 10,5% с коридором +/-1%. 21 августа Нацбанк понизил базовую ставку до 10,25%.