Астана. 16 января. КазТАГ – Назначен первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана, сообщила пресс-служба министерства.

«Постановлением правительства Республики Казахстан от 16 января 2018 года Евниев Арман Кайратович назначен первым вице-министром сельского хозяйства РК», — говорится в сообщении во вторник.

50-летний А. Евниев в 2016-2017 годах занимал должность государственного инспектора в администрации президента РК. С 2013 по 2016 год работал в должности ответственного секретаря МСХ РК.