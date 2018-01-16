Т1,7 млрд выделили на бесплатную медпомощь постоянно живущим в Казахстане иностранцам в 2018 г.

Астана. 16 января. КазТАГ – Т1,7 млрд выделили на бесплатную медпомощь постоянно живущим в Казахстане иностранцам в 2018 году, передает корреспондент со ссылкой на ответ премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева на запрос группы депутатов мажилиса парламента Казахстана.

«В республиканском бюджете на 2018-2020 годы на оказание ГОБМП (гарантированного объема бесплатной медицинской помощи – КазТАГ) иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории РК, предусмотрены расходы в сумме Т5 141 620 тыс., из них: на 2018 год – Т1 740 492 тыс.; на 2019 год – Т1 738 545 тыс.; на 2020 год – Т1 662 583 тыс.», — говорится во вторник в ответе на запрос.

Кроме того, по словам премьера, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Казахстана, а также оралманы пользуются правами и несут обязанности в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) наравне с гражданами РК.

«Пенсионеры (получатели пенсионных выплат) освобождаются от уплаты взносов на ОСМС. Взносы на ОСМС за эту категорию граждан будет осуществлять государство. В этой связи, пенсионеры из числа иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающие в РК, будут получать медицинскую помощь и лекарственное обеспечение бесплатно в рамках ОСМС без уплаты взносов из собственных средств», — добавил Б. Сагинтаев.