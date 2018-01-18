Алматы. 18 января. КазТАГ – Причины инцидента с гибелью 52 человек в автобусе в Актюбинской области выясняет правительственная комиссия, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел РК.

«Для изучения причин происшествия в Актюбинской области, а также оказания всесторонней помощи пострадавшим и семьям погибших создана специальная правительственная межведомственная комиссия. В ее состав вошли заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, вице-министр здравоохранения Алексей Цой, вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, директор департамента министерства иностранных дел Ардак Мадиев, представители правоохранительных и других органов области», — сообщили в МВД РК в четверг.

Напомним, возгорание пассажирского автобуса марки «Икарус» произошло 18 января на 1068 км трассы «Самара-Шымкент» во время движения. В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Пятерым пассажирам удалось выскочить из автобуса, остальные сгорели заживо.

На место пожара сразу же были направлены сотрудники центра медицины катастроф, противопожарной части Иргизского района.

По информации служб экстренного реагирования, пятерым пассажирам, которым удалось выбраться из охваченного пламенем салона, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В департаменте ЧС организован оперативный штаб под руководством заместителя акима области, кроме того, в Казахстане и Узбекистане развернуты «горячие линии» психологической службы.

Ранее сообщалось о том, что состояние пятерых выживших стабильное. 2 пассажиров получили ожоги I-II степени, остальные 3 в шоковом состоянии. Как выяснилось позже, трое из выживших являются жителями Южно-Казахстанской области.