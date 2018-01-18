Алматы. 18 января. КазТАГ – Способную нести более 1 тонны ядерного заряда межконтинентальную баллистическую ракету испытала Индия, сообщает ТАСС.

«Индия провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V, способной нести ядерную боевую часть массой более тонны», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что запуск производился с полигона на острове Абдул-Калам близ побережья штата Одиша на востоке Индии.

«Это уже пятые успешные испытания ракеты. Разработка Agni-V обошлась Индии в 25 млрд рупий ($480 млн). Ракета также может использоваться для вывода спутников на орбиту. Длина трехступенчатой ракеты составляет около 17 м, масса – около 50 тонн. Изначально предполагалось, что она будет полностью готова в 2014-2015 годах, однако сроки были сдвинуты по техническим причинам. Agni-V рассчитывают поставить в войска в 2017 году», — сказано в сообщении.

Баллистические ракеты серии Agni созданы в рамках комплексной программы разработки управляемых снарядов министерства обороны Индии. В настоящий момент на вооружении Индии стоят 4 типа таких ракет: Agni-I (с дальностью полета до 700 км), Agni-II (до 2 тыс. км), Agni-III и Agni-IV (от 2,5 тыс. км до 3,5 тыс. км).