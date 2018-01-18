Алматы. 18 января. КазТАГ — В Европе повысилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, сообщает Роспотребнадзор.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что по данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в странах Западной, Северной и Южной Европы активность вирусов гриппа повысилась», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в четверг.

Уточняется, что на 52 неделе 2017 года (25-31 декабря 2017 год) выявлялись вирусы гриппа обоих типов – А и В. В Европейском регионе циркуляция вирусов гриппа носила смешанный характер. Доля положительных на вирусы гриппа образцов, взятых от пациентов с клиническими признаками гриппа и ОРВИ, составила 44%, что на 6% выше, чем на 51 неделе 2017 года, отмечается рост циркуляции вирусов среди населения.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликованным 20 декабря 2017 года, по результатам первых выявлений наибольшие доли среди циркулирующих в популяции в Европейском регионе вирусов гриппа составили: вирусы гриппа А (H3N2) и B/Ymagata.

В образцах из дозорных источников доля вирусов гриппа В преобладала, по сравнению с вирусами типа А, а в структуре выявленных вирусов гриппа А преобладали вирусы А(H1N1) pdm09.

«99% генетически охарактеризованных вирусов гриппа А (H3N2) принадлежали к ветви вакцинного вируса, рекомендованного ВОЗ для включения в состав вакцины от гриппа в сезоне 2017-2018 для Северного полушария», — поясняется в сообщении.

Между тем в Великобритании с третьей декады декабря 2017 года начался активный рост заболеваемости гриппом, который продолжается в январе 2018 года. В связи со значительным числом заболевших отмечается острый дефицит коек для лечения больных гриппом в медицинских стационарах, что затрудняет оказание своевременной медицинской помощи, способствует росту числа летальных случаев и распространению инфекции. В настоящее время число госпитализированных с октября 2017 года составило 1938 человек, число погибших от гриппа – 93 человека. Специалисты отмечают, что настоящая ситуация по заболеваемости населения страны гриппом является более сложной даже по сравнению с эпидемическим сезоном 2010-2011 годы.