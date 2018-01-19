Алматы. 19 января. КазТАГ — В Алматы автобусный маршрут №201 продлен до ледового катка «Халык Арена», сообщает пресс-служба акима города.

«В схему движения магистрального маршрута №201, обслуживаемого автобусами большой вместимости, внесены изменения. Изначально автобусы курсировали по всей протяженности улицы Толе би: от улицы Яссауи до ВОАД. Так, с 20 января текущего года на основании многочисленных обращений горожан маршрут продлен до ледового катка «Халык Арена» и торгового центра «Магнум», расположенного на Талгарском тракте», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Напомним, маршрут №201 был запущен в Алматы в конце декабря прошлого года. Для его обслуживания используются 18-метровые автобусы, так называемые «гармошки». Это низкопольные автобусы экологического класса «Евро-5», вместимостью более 180 человек. Маршрут обслуживается 19 единицами подвижного состава, интервал составляет 8 минут.

Ранее в рамках реализуемой в городе транспортной реформы новые автобусы вышли на маршруты №12, 22, 70, 86, 65, 103, 50, 126, 112, был возобновлен маршрут №77, запущен маршрут №1. Для полноценного транспортного обслуживания присоединенных к городу с соседней области поселков были запущены 10 маршрутов.