Экспертное мнение: У нефти Brent вновь есть шанс вырасти до $70 за баррель

Алматы. 22 января. КазТАГ — Сергей Зелепухин. Нефтяные цены снова могут продемонстрировать рост в краткосрочной перспективе, считает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«В пятницу котировки Brent отметились на 10-дневных минимумах в районе $68,3 после неудачных попыток отстоять уровень $69. На рынке продолжается плавная фиксация прибыли, но на спадах актив по-прежнему привлекает покупателей, что говорит о сохранении позитивных настроений в сырьевом сегменте», — считает эксперт.

По его мнению, в ближайшее время Brent может вернуться к росту по ряду причин.

«Во-первых, число буровых в США, по данным BakerHughes, сократилось на 5 единиц, до 747 штук после роста на 10 единиц неделей ранее. Отсутствие устойчивого тренда увеличения буровой активности в Штатах – позитивный для быков сигнал», — считает он.

«Во-вторых, итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+, прошедшего на выходных, в целом можно назвать удовлетворительными. По оценкам комитета, средний уровень исполнения условий сделки в 2017 году составил 107%. Еще важнее тот факт, что производители ожидают роста спроса на нефть, который компенсирует увеличение добычи на сланцевых месторождениях Америки», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, М. Мащенко обратил внимание, что мониторинговый комитет дал понять об отсутствии планов у стран ОПЕК+ обсуждать выход из сделки на фоне роста нефтяных цен.

«В последнее время на рынок начали закрадываться именно эти страхи, которые теперь могут отступить и спровоцировать новую волну покупок на рынке «черного золота». Да и реакция на потенциальный рост добычи в Штатах теперь обещает быть менее болезненной», — уверен он.

Поэтому, прогнозирует эксперт, «в краткосрочной перспективе котировки могут вернуться выше уровня $69 и снова нацелиться на $70».

«В поддержку такому сценарию может выступить снижение доллара, который рискует пострадать от приостановки работы правительства – в минувшую пятницу республиканцы и демократы не смогли договориться по ряду параметров, в результате чего правительство осталось без финансирования», — добавил он.

Как сообщалось, цены на нефть по итогам торгов в пятницу на ведущих нефтяных биржах незначительно понизились.

Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составила в Лондоне на Inter Continental Exchange (ICE) — ICE Brent Crude Futures $68,61 (-0,70)/барр.

Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light Sweet Crude Oil $63,37 (-0,58)/барр.