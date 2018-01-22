Казахстанские НПЗ смогут обеспечить 70% потребности внутреннего рынка в реактивном топливе

Астана. 22 января. КазТАГ — Арсен Аскаров. Казахстанские НПЗ смогут удовлетворить до 70% потребности внутреннего рынка в реактивном топливе, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

«В связи с завершением модернизации Павлодарский НПЗ готов будет производить авиакеросин. Но там их куча разных (видов авиакеросина – КазТАГ). У нас на рынке был старый российский стандарт ТС-1. Наши Атырауский и Павлодарский (заводы – КазТАГ) должны Jet A производить. Но его очень долго сертифицировать, что может занять до года. Скорее всего, сделаем стандарт РТ – реактивное топливо, я думаю, со второго квартала примерно начнут производить РТ», — сказал К. Бозумбаев на пресс-конференции в правительстве в понедельник.

Он пояснил, что РТ – «это стандарт, который могут потреблять все авиакомпании». «Соответственно, в этом году мы ставим перед собой задачу – 70%. Мы бы хотели 100%, но бумаги нужно оформлять», — уточнил министр.

По его словам, стандарт планируют внедрить со второго квартала 2018 года. Кроме того, сами авиакомпании не имеют претензий к министерству касательно нехватки авиакеросина.

«Насколько слышал и прессу читал, Air Astana не жалуется на минэнерго, она, наоборот, благодарит. Потому что мы включились по импорту и помогли им в прошлом году. Последние шесть месяцев я только со своими коллегами шесть раз разговаривал, и мой заместитель специально в Москву несколько раз ездил, и все время в контакте с вице-президентом Air Astana, который занимается обеспечением топлива. Я знаю, что какие-то другие авиакомпании хотят, чтобы мы тоже ездили в Москву и тоже за них эту работу делали. Но мы не являемся маркетинговым отделом даже такой уважаемой авиакомпании, как SCAT. Они точно так же могут поехать на НПЗ, дать соответствующую цену и привезти авиакеросин. А что тут жаловаться, не знаю», – недоумевает министр.

Наряду с этим он пояснил, что его ведомство не распределяет отечественный авиакеросин, а только производит.

«Я не имею к этому отношения и не хочу даже иметь. Я не знаю, какое количество авиакеросина есть у авиакомпаний. У авиакомпаний есть свой министр – (глава министерства по инвестициям и развитию – КазТАГ) Женис Касымбек. Задайте ему этот вопрос», – заключил К. Бозумбаев.