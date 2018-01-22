По 3 статьям УК РК предъявлено обвинение главному редактору газеты в ЮКО

Шымкент. 22 января. КазТАГ – По 3 статьям Уголовного кодекса РК предъявлено обвинение главному редактору газеты «Темірқазық – ой» Анаре Сулеевой из Южно-Казахстанской области, сообщила судья координатор Абайского районного суда Ирина Гаврикова.

«По 3 статьям УК РК предъявлено обвинение главному редактору газеты «Темірқазық – ой» из ЮКО А. Сулеевой. Ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 125 УК РК (похищение человека группой лиц по предварительному сговору), ст. 293 УК РК (хулиганство, совершенное неоднократно), и ст. 311 УК РК (незаконное распространение порнографических материалов или предметов)», — сообщила И. Гаврикова в понедельник.

Об аресте А. Сулеевой стало известно понедельник, но в суде сообщили, что санкция была выдана 4 января.

«Адвокаты пытались оспорить решение районного суда, но областной суд оставил их жалобу без рассмотрения. В итоге А. Сулеева арестована на 2 месяца. По данным следствия, инкриминируемое преступление журналистка вместе со своими знакомыми совершила в 2016 году. Тогда единомышленники одного из претендентов на место сельского имама вывезли на квартиру, напоили его, а затем сняли на фото его в компрометирующем виде», — добавили в суде.

Сообщается, что в обвинительных материалах следствия фигурируют имена еще 3 человек.