Делающей бесполезной военную технологию «Стелс» разработкой предложили защитить страны ОДКБ

Алматы. 23 января. КазТАГ — Делающей бесполезной военную технологию малозаметности «стелс» разработкой предложили защитить страны Организации договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба ОДКБ.

«Российские разработки, позволяющие сделать технологию «Стелс» неэффективной, могут быть использованы при создании единой (объединенной) системы противовоздушной и противоракетной обороны ОДКБ», — заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров по результатам визита в Научно-исследовательский центр (НИЦ) «Резонанс».

Делегацию ОДКБ в НИЦ ознакомили с тактико-техническими характеристиками российской радиолокационной станции «Резонанс-НЭ» и опытом ее боевого применения.

«В основу работы станции заложен принцип резонансного отражения радиоволн от воздушных объектов, что приводит к резкому увеличению эффективной отражающей поверхности летательных аппаратов, изготовленных по технологии «Стелс», в том числе крылатых ракет. Этот принцип делает технологию «Стелс» в диапазоне работы РЛС «Резонанс-НЭ» неэффективной», — объяснил заместитель генерального директора НИЦ Александр Щербинко.

В свою очередь А. Сидоров отметил, что продемонстрированный образец вооружения может представлять интерес в свете создания к 2020 году единой системы ПРО ОДКБ, а также обеспечения совместного применения войск, сил и средств, выполняющих задачи по противовоздушной обороне государств-членов ОДКБ в воздушном пространстве регионов коллективной безопасности, по единому замыслу и плану.

«На данный момент созданы единые региональные системы ПВО в Восточно-Европейском и Кавказском регионах коллективной безопасности. В Центральноазиатском регионе работа ведется преимущественно на двухсторонней основе. Подписано и ратифицировано соглашение между РФ и РК. Ведется работа по заключению аналогичных соглашений с КР и Республикой Таджикистан. Завершение создания объединенной системы ПВО в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности является ключевым условием дальнейшего развития и интеграции в сфере ПВО и ПРО в рамках ОДКБ», — добавили в организации.