Более 150 совмещенных с жильем участковых пунктов полиции построят в 2018 г. в Алматинской области

Талдыкорган. 24 января. КазТАГ – Более 150 совмещенных с жильем участковых пунктов полиции построят в 2018 году в Алматинской области, передает корреспондент.

«В рамках программы социально-экономического развития Алматинской области по инициативе ДВД в 2014 году было принято решение о строительстве 220 участковых пунктов полиции, совмещенных с жильем для участкового инспектора полиции. На сегодня в регионе уже введены в эксплуатацию 69 УПП, 62 из которых построены только за минувший год. В настоящее время проводится процедура их регистрации и передачи на баланс ДВД. В 2018 году будут построены оставшиеся 151 УПП», — сообщил в среду в ходе регионального оперативного совещания сообщил начальник ДВД Алматинской области Мурат Урумханов.

Он уточнил, что на сегодня в регионе насчитываются 638 участковых инспекторов полиции, функционируют 255 участковых пунктов.

«Вместе с тем, в области начато строительство 2 специальных приемников для административно арестованных лиц – в г.Талдыкорган и с. Кошмамбет Карасайского района. Их сдача в эксплуатацию планируется в также 2018 году», — добавил М. Урумханов.

В ходе совещания были также затронуты и другие вопросы, касающиеся раскрытия особо тяжких видов преступлений, краж, грабежей, угона скота, дорожно-транспортных происшествий, борьбы с организованной преступностью, экстремизмом, наркобизнесом.