В Алматы 2 февраля состоится заседание Евразийского межправсовета

Алматы. 24 января. КазТАГ — 2 февраля в Алматы состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Председательствовать на встрече будет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В ходе встречи ее участники рассмотрят актуальные вопросы развития Союза и совершенствования его нормативно-правовой базы», — говорится в сообщении, опубликованном в среду.

В частности, готовится к подписанию соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Предполагается утверждение главами правительств положения о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере.

Повестка дня заседания включает конкретные вопросы, связанные с правилами конкуренции на трансграничном рынке и пенсионным обеспечением трудящихся государств-членов, сотрудничеством в агропромышленном комплексе. Кроме того, планируется проанализировать макроэкономическую ситуацию в государствах-членах Союза и состояние взаимной торговли.

Главы правительств стран ЕАЭС также примут участие в международном форуме «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации». Его целью является продвижение региона ЕАЭС в глобальной цифровизации, укрепление партнерства в этой сфере среди стран-участниц. Основной темой дискуссий станет интеграция информационных систем государств Союза.