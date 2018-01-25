Для сокращения оттока выпускников школ в СКО планируют открыть филиал российского вуза

Петропавловск. 25 января. КазТАГ — Для сокращения оттока выпускников школ в Северо-Казахстанской области планируют открыть филиал российского вуза, передает корреспондент агентства.

«Чтобы сократить отток выпускников школ, прорабатывается вопрос об открытии филиала российского вуза на территории СКО», — сообщил проректор по академическим вопросам Северо-Казахстанского государственного университета (СКГУ) им. М Козыбаева Ербол Исакаев на брифинге в региональной службе коммуникаций в четверг.

По его словам, это можно делать в формате двухдипломного образования: студент учится 2 года в Казахстане и столько же – в России.

«Для открытия филиала российского вуза мы будем выбирать партнера с таким расчетом, чтобы у нас были схожие образовательные программы, чтобы соблюсти принцип сотрудничества 2+2 (по 2 года обучения в каждом вузе). Возможно, в какой-то мере это будет способствовать тому, что дети, которые оканчивают школу или колледж, будут заинтересованы получить двойной диплом и обучаться первые 2 года дома», — пояснил Е.Исакаев.

Также он перечислил причины оттока выпускников в российские вузы.

«Причина большого оттока в российские вузы наших выпускников, во-первых, в том, что СКО территориально близко находится к РФ. Во-вторых, при поступлении в российские вузы наши дети зачастую не сдают экзамены, а проходят испытания по форме собеседования выездной приемной комиссией. Важный момент – выделение большого количества грантов в России, а также мест в общежитиях и стипендии», — отметил Е.Исакаев.

Он подчеркнул, что в этом отношении у нас есть проблемы: если граждане РФ захотят поступить в наш вуз, они должны будут сдать комплексное тестирование.

«Особенно трудно решать эту проблему в приграничных районах: например, район М.Жумабаева граничит с Омской областью, там хорошо налажено транспортное сообщение, и, по данным районного отдела образования, 70% выпускников школ оттуда уезжают учиться в российские вузы», — проинформировал проректор.

По его мнению, необходимо создавать ресурсные центры, чтобы целенаправленно готовить ребят к поступлению в казахстанские вузы.

«Должна быть хорошо выстроена профориентационная работа. Именно поэтому мы ведем работу по открытию новых специальностей, изучаем рынок, смотрим, на какие специальности наши дети уходят в вузы России, пытаемся подстроить свои образовательные программы под их программы, чтобы сделать их более привлекательными», — отметил Е.Исакаев.

Кроме того, он сообщил, что 19 января были внесены изменения в типовые правила приема и перевода в вузы, согласно которым студенты, обучающиеся в российских вузах, могут переводиться к нам без сдачи экзаменов, путем простого перевода.

В свою очередь проректор по стратегии и международному сотрудничеству СКГУ Айдос Мухатаев отметил, что в условиях дефицита грантов для студентов в Казахстане вуз должен быть конкурентоспособным, чтобы привлечь студентов.

«В 2017 году в России на 1 млн выпускников выделено 775 тыс. грантов, процедуру ЕГЭ прошли только 800 тыс. человек. Получается 1 грант на 1,5 человека. У нас с грантами в процентном соотношении ситуация другая. Здесь на первое место должна выйти конкурентоспособность вуза, и мы работаем в этом направлении», — подчеркнул он.

По словам А.Мухатаева, в 2017 году более 30% выпускников школ СКО уехали учиться в российские вузы, в 2016 году эта цифра составляла 40%.