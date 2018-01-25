Обеспечить эффективное использование выделенных на цифровизацию госсредств поручил Назарбаев

Новости 144 17

Астана. 25 января. КазТАГ – Обеспечить эффективное использование выделенных государством средств на цифровизацию поручил на встрече с вице-премьером РК Аскаром Жумагалиевым президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Благодаря цифровизации казахстанская экономика должна увеличиться на 30%, в денежном выражении это составит более Т2 трлн. (…) Программа цифровизации утверждена, государство выделяет на это немало денег, необходимо обеспечить их эффективное использование», — сказал Н. Назарбаев в четверг.

Как сообщили в Акорде, в ходе встречи главе государства было доложено о ходе реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» и принимаемых мерах по исполнению ранее данных поручений.

«Н. Назарбаев подчеркнул необходимость участия отечественного бизнеса в проработке вопросов реализации государственных заказов в области цифровизации для того, чтобы сохранить накопленный опыт и компетенции в Казахстане», — говорится в сообщении.

Отмечается, что А. Жумагалиев проинформировал президента об ожидаемых результатах выполнения программы «Цифровой Казахстан».

Почему тенге вновь взял курс на укрепление? Почему тенге вновь взял курс на укрепление?
20520

«В добывающей промышленности за счет внедрения цифровизации уменьшится себестоимость продукции, увеличится добыча. Также мы предполагаем создание около 200 тыс. новых рабочих мест в сфере электронной коммерции. По нашим подсчетам, только за счет цифровизации таможенных и налоговых услуг в бюджет государства поступит более Т100 млрд», — сообщил вице-премьер.

В завершение встречи Н. Назарбаев заслушал отчет о подготовке к проведению международного форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации» и дал ряд конкретных поручений.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Для Казахстана стало традиционным занимать проактивную позицию в мире — Назарбаев
  2. Мы достигли конкретных договоренностей с «капитанами» американского бизнеса – Назарбаев
  3. Казахстан может потерять Т4,3 млрд, выделенных «НАТР» на инновации
  4. Nasdaq намерен сотрудничать с МФЦА и обеспечить казахстанскую биржу передовыми технологиями
  5. Казахстанские НПЗ смогут обеспечить 70% потребности внутреннего рынка в реактивном топливе

Новости партнеров

Загрузка...