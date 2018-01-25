Обеспечить эффективное использование выделенных на цифровизацию госсредств поручил Назарбаев

Астана. 25 января. КазТАГ – Обеспечить эффективное использование выделенных государством средств на цифровизацию поручил на встрече с вице-премьером РК Аскаром Жумагалиевым президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Благодаря цифровизации казахстанская экономика должна увеличиться на 30%, в денежном выражении это составит более Т2 трлн. (…) Программа цифровизации утверждена, государство выделяет на это немало денег, необходимо обеспечить их эффективное использование», — сказал Н. Назарбаев в четверг.

Как сообщили в Акорде, в ходе встречи главе государства было доложено о ходе реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» и принимаемых мерах по исполнению ранее данных поручений.

«Н. Назарбаев подчеркнул необходимость участия отечественного бизнеса в проработке вопросов реализации государственных заказов в области цифровизации для того, чтобы сохранить накопленный опыт и компетенции в Казахстане», — говорится в сообщении.

Отмечается, что А. Жумагалиев проинформировал президента об ожидаемых результатах выполнения программы «Цифровой Казахстан».

«В добывающей промышленности за счет внедрения цифровизации уменьшится себестоимость продукции, увеличится добыча. Также мы предполагаем создание около 200 тыс. новых рабочих мест в сфере электронной коммерции. По нашим подсчетам, только за счет цифровизации таможенных и налоговых услуг в бюджет государства поступит более Т100 млрд», — сообщил вице-премьер.

В завершение встречи Н. Назарбаев заслушал отчет о подготовке к проведению международного форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации» и дал ряд конкретных поручений.