Водители сгоревшего с людьми автобуса в Актюбинской области обвиняются в инциденте

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Актобе. 25 января. КазТАГ — Водители сгоревшего с людьми автобуса в Актюбинской области водворены в следственный изолятор по обвинению в инциденте, сообщили в прокуратуре Актюбинской области.

По данным надзорного органа, в производстве межрегиональной следственно-оперативной группы следственного департамента МВД РК находится уголовное дело по факту возгорания автобуса.

«В ходе следствия было установлено, что причиной возгорания явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности вследствие использования паяльной лампы в салоне автобуса. Собранными фактическими данными установлена причастность к данному преступлению всех трех водителей автобуса», — говорится в сообщении в четверг.

Вечером 24 января все три водителя автобуса были задержаны и водворены в ИВС УВД г.Актобе по подозрению в совершении преступления по ч. 4 ст. 345 УК РК.

Надзор по уголовному делу возложен на группу процессуальных прокуроров первой службы, прокуратур Актюбинской и Южно-Казахстанской областей.

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Ход расследования находится на контроле генеральной прокуратуры РК и министерства внутренних дел РК.

Напомним, пассажирский автобус, в котором находились 55 пассажиров и два водителя загорелся утром 18 января во время движения на 1068-м км автодороги Самара — Шымкент, в 10 км от поселка Калыбай Иргизского района. В пожаре погибли 52 гражданина Узбекистана, троим уроженцам Южно-Казахстанской области и двум гражданам Узбекистана удалось спастись. Автобус ехал из поселка Жибек Жолы Сарыагашского района ЮКО до Казани (РФ).

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