Атырау. 26 января. КазТАГ – Комплексную стратегию по борьбе с бруцеллезом планируют разработать в Атырауской области, передает корреспондент.

«В регионе необходимо принимать комплексные меры по борьбе с заболеваниями скота. В частности, по бруцеллезу. Аким Атырауской области Нурлан Ногаев области поручил разработать комплексную стратегию, которая будет включать в себя подготовку и привлечение кадров, приобретение медицинских препаратов и вакцин, строительство убойных цехов, а также повышение санитарной культуры среди населения», — сообщили в региональной службе коммуникаций области в пятницу.

Как стало известно в ходе кустового совещания по вопросам развития сельского хозяйства, 80% случаев заболеваний скота приходятся именно на частные подворья.

«Нам нужно привлекать специалистов. У нас есть система поддержки студентов через выделение грантов на обучение. Сколько нужно будет грантов, столько и выдадим. Главное, чтобы ребята сами захотели учиться. Кроме этого поручаю ответственным лицам рассмотреть вопрос включения данной категории специалистов (ветеринаров) в список приоритетных при получении жилья и других социальных льгот», — отметил Н. Ногаев.

В РСК уточнили, что 2017 год отметился ростом поголовья скота. При этом особой популярностью у фермеров пользуются верблюды и лошади, рост поголовья которых составил 13,5% и 3,6%, что в количественном выражении составляет 1 тыс. верблюдов и 8,5 тыс. лошадей.

«Что касается мер господдержки, то в регионе субсидирование сельского хозяйства ведется по 10 программам. В их рамках государственную поддержку получили 720 крестьянских хозяйств на сумму Т2,6 млрд. Лидерами по использованию мер поддержки являются Махамбетский, Кызылкогинский и Курмангазинский районы. В этом году на субсидирование сельского хозяйства предусмотрено Т2,9 млрд», — проинформировали в ведомстве.

Глава региона в ходе совещания поручил не допускать проблем в этом направлении и всегда держать ситуацию под контролем.

«Это очень важный вопрос и прошу всех подойти к нему со всей ответственностью. Крестьяне должны получать субсидии вовремя. Глава государства всегда подчеркивает необходимость поддержки сельского хозяйства. Так давайте сделаем так, чтобы эта поддержка была своевременной, чтобы предприниматели не жаловались на проволочки, на медленное рассмотрение их вопросов и выплату положенных им субсидий уже после сделанной работы. Субсидии для того и предназначены, чтобы помочь крестьянам на этапе работ, а не после их выполнения», — подчеркнул Н. Ногаев.

Сообщается, что на сегодня Атырауская область обеспечивает собственные потребности по картофелю на 46%, по овощам – на 154,7%, по бахчевым – на 129,3%.

«Недостаток картофеля планируют перекрыть собственной продукцией в ближайшем будущем, здесь ставку делают на применение новых технологий в растениеводстве», — добавили в РСК.