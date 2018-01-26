Алматы. 26 января. КазТАГ — Школьные занятия отменили с 5 по 11 классы в Алматы в связи с похолоданием в субботу, сообщает пресс-служба акима города со ссылкой на местное управление образования.

«27 января, в связи с понижением температуры ниже -25 градусов, в школах города Алматы отменяются учебные занятия с 5 по 11 классы», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

При этом отмечается, что в предшкольных и 1-4 классах пятидневная учебная неделя.

Напомним, 26 января в связи с понижением температуры ниже -25 в школах г. Алматы отменили учебные занятия в предшкольных и 1-9 классах.

Как сообщалось ранее, сильные морозы сохранятся в большинстве областей Казахстана с 25 по 27 января.