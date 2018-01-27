Экс-президент Грузии Саакашвили теперь будет находиться под ночным домашним арестом в Киеве

Киев. 27 января. КазТАГ– Айжан Бильченко. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили теперь будет находиться под ночным домашним арестом в Киеве, сообщает Укрnews.

Коллегия судей Апелляционного суда г.Киева частично удовлетворила ходатайство генеральной прокуратуры Украины и избрала для лидера «Руха новых сил» М.Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста с 22.00 до 07.00. Об этом в зале суда объявил судья Олег Присяжнюк.

«Ходатайство удовлетворить, применить меру пресечения в виде частичного домашнего ареста с 22.00 до 7.00», — сказал судья.

При этом сам М.Саакашвили заявил, что он и его сторонники будут продолжать марши протеста.

«Петр Алексеевич, не на того нарвались. Буду сражаться, пока ни один из барыг не будет отстранен от власти», — сказал он в здании Апелляционного суда г.Киева. во время судебного процесса.

М. Саакашвили также отметил, что у него были планы ехать во Львов и в Винницу. Он убежден, что власть не хочет, чтобы он передвигался по стране, появлялся в вечерних эфирах украинских телеканалов.

Напомним, обвинение в адрес М. Саакашвили в том, что он вместе с бывшим главой МВД Грузии Вано Мерабишвили и другими чиновниками пытался помешать расследованию убийства Гиргвлиани и покрывал причастных к нему чиновников, было выдвинуто в ноябре 2014 года. Сам экс-президент к тому времени уже покинул страну. Его имущество в Грузии было арестовано, а сам бывший глава республики был объявлен в розыск по делу о растрате государственных средств.