Алматы. 27 января. КазТАГ — Около 40 человек погибли в результате взрыва в центре Кабула (Афганистан), сообщает ТАСС со ссылкой на афганский телеканал «1 TV».

«Число погибших в результате взрыва в субботу вблизи правительственного квартала в столице Афганистана возросло до 40 человек, еще 140 человек пострадали», — говорится в сообщении представителя министерства здравоохранения Афганистана.

По данным телеканала, взрыв прогремел неподалеку от зданий Национальной дирекции по безопасности и посольства Индии. Телеканал TOLOnews передал, что террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи.

По сообщению агентства Pajhwok, ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан».

Напомним, вечером 20 января террористы атаковали фешенебельный отель Intercontinental в столице Афганистана. Ворвавшись в гостиницу, боевики открыли стрельбу по постояльцам и начали взрывать гранаты. На протяжении почти 12 часов террористы удерживали в гостинице в заложниках более 150 постояльцев отеля. По последним данным, число погибших достигло 43.

21 января официальный представитель министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков сообщил о том, что во время нападения боевиков погиб гражданин Казахстана.