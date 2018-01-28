КНР предложил Японии приступить к улучшению двусторонних отношений

Алматы. 28 января. КазТАГ — Министр иностранных дел КНР Ван И в воскресенье предложил своему японскому коллеге Таро Коно объединить усилия для нормализации отношений двух государств, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Китая.

«Я приветствую ваш приезд. В этом году исполняется ровно 40 лет с момента подписания между нашими странами договора о мире и дружбе — для двухсторонних контактов это имеет особо важное значение. То, что вы в начале года прибыли в КНР, свидетельствует о решимости японского правительства улучшать отношения с Пекином», — приводит слова китайского дипломата официальный сайт ведомства в воскресенье.

«Мы надеемся, что Япония не изменит своего настроя, не пойдет на попятную и воплотит слова в действия, объединив усилия с Китаем, будет действовать с нами заодно — необходимо как можно скорее вывести китайско-японские связи на путь гармоничного развития», — добавил он.

По его словам, отношения, поддерживаемые между Пекином и Японией, находятся на важном этапе, обе стороны должны использовать для этого благоприятные возможности.

«В прошлом наши двусторонние контакты походили на лодку, идущую против течения. Они не прогрессировали и претерпевали ухудшение. Мы ценим позитивные заявления, которые Токио сделал в последнее время», — подчеркнул Ван И.

О готовности Токио к развитию связей с Пекином заявил на переговорах с китайским коллегой и Таро Коно.

«В этом году мы хотели бы всесторонне улучшить отношения», — привело слова японского министра агентство Kyodo.

Т. Коно 27 и 28 января находится в Пекине с официальным визитом, который, как ожидается, приведет к оптимизации контактов и активизации сотрудничества КНР с Японией по многим направлениям.

Отношения между Пекином и Токио на протяжении десятилетий осложнены взаимными трениями, обусловленными территориальными спорами и расхождениями в официальных позициях касательно ряда исторических фактов, которые затрагивают интересы обеих сторон. Китай также против усиления ВС Японии, которая во время Второй мировой войны выступала в Азиатско-Тихоокеанском регионе в качестве вооруженного агрессора.