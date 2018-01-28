В Анкаре выступают за закрытие в Украине школ, открытых сторонниками террористического течения Гюлена

Киев. 28 января. КазТАГ– Айжан Бильченко. Турция выступает за закрытие образовательных учреждений, открытых сторонниками террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETO) на территории Украины, сообщает Укрnews со ссылкой на турецкое правительственное информационное агентство Анадолу.

Об этом решении заявил председатель комитета по национальной обороне парламента Турции Юсуф Беязит на встрече с председателем парламентской группы дружбы Украина-Турция в Верховной Раде Украины Борисом Тарасюком в Киеве.

Ю.Беязит напомнил о попытки переворота 15 июля 2016 года в Турции, отметив, что сторонники Гюлена составляют «большую угрозу для всех стран, где проводят свою деятельность».

«Мы благодарны властям Украины за положительную реакцию на требования Анкары об экстрадиции и временный арест сторонников Гюлена. Ожидаем от украинских парламентариев поддержки по вопросу закрытия школ и структур террористического течения», — сказал глава парламентского комитета Турции.

Схожую позицию озвучили другие члены парламентской делегации Турции.

Фетуллах Гюлен является влиятельным теоретиком турецкого ислама, который выступает за компромисс с представителями других религий и культур и не поддерживает жесткий, по его мнению, политический и гуманитарный курс действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Власти Турции обвиняет сторонников Ф.Гюлена в попытке совершения военного переворота с 15 на 16 июля 2016 года. Во время этого события погибли 265 человек и почти 1,5 тыс. получили ранения. При этом Ф.Гюлен скрывается в Соединенных Штатах, и власти этой страны отказываются от его выдачи.