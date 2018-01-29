Евросоюз намерен принять ответные меры на случай ввода санкций со стороны США

Алматы. 29 января. КазТАГ – Европейский союз намерен принять ответные меры на случай ввода санкций со стороны США, сообщает ТАСС.

«ЕС готов отреагировать оперативно и соответствующе, если наш экспорт будет затронут любыми ограничительными мерами США по торговле. Для Евросоюза нет победителей и проигравших в сфере торговли. Мы верим, что в торговле все должны быть победителями. И мы считаем, что торговля должна быть не только открытой и честной, но также основанной на законе», — заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Евросоюз нечестно относится к США в вопросах торговли, что, по его словам, может вылиться в нечто большее.

«Американской продукции очень сложно попасть на европейский рынок, в то время как страны-члены сообщества отправляют свой товар в США с очень маленькими налогами», — сказал Д. Трамп.