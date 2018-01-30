В Алматинскую область отправили 16 тыс. тонн угля для устранения его дефицита

Астана. 30 января. КазТАГ — Арсен Аскаров. В Алматы и Алматинскую область отправили 16 тыс. тонн угля для устранения его дефицита, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«Мы знаем об этих проблемах (с углем – КазТАГ). Работаем с соответствующими акиматами, в прошлом году был создан соответствующий штаб, его возглавляет мой заместитель. Этот вопрос держим на ежедневном контроле. Сейчас 16 тысяч тонн в Алматы и Алматинскую область направили, сегодня-завтра придут на тупики и начнется продажа», — сказал К. Бозумбаев после заседания правительства во вторник.

В то же время глава минэнерго опроверг сообщения о том, что нехватка угля в области связана с его экспортом за рубеж.

«По линии железной дороги нет никаких проблем, вагоны есть. С угольными компаниями тоже нет проблем. Местные исполнительные органы должны держать этот вопрос на контроле. Я с нужными акимами на прошлой и этой неделе сам разговаривал», — пояснил он.

Напомним, жители Алматы и Алматинской области жалуются на проблемы с углем. Только в Алматы имеется около 16,9 тыс. негазифицированных домов, потребляющих порядка 63 тыс. тонн угля за отопительный сезон.