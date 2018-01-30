В мажилисе представили законопроект, предусматривающий поэтапный отказ от регулирования цен на сжиженный газ

Астана. 30 января. КазТАГ — Оксана Скибан. Депутатам мажилиса парламента РК представлен проект закона «О внесении изменений и дополнений в закон РК «О газе и газоснабжении».

«Законопроект направлен на обеспечение привлекательности переработки газа для заводов-производителей, повышение транспарентности распределения сжиженного газа, поставляемого на внутренний рынок, минимизации «теневого» экспорта сжиженного газа, а также развитие конкуренции на данном сегменте рынка, и тем самым бесперебойное снабжение сжиженным газом регионов РК», — сказал депутат мажилиса Бактыкожа Измухамбетов.

Он отметил, что инициаторами поправок являются парламентарии, так как они обеспокоены ситуацией, складывающейся на внутреннем рынке сжиженного нефтяного газа (СНГ).

«В стране установлена предельная оптовая цена на СНГ в размере Т43,3 тыс. за тонну с учетом НДС, которая формирует существенную ценовую разницу по сравнению с оптовыми ценами в приграничных регионах соседних стран. Такая заниженная оптовая цена стимулирует его незаконный экспорт, нередко приводящий к возникновению дефицита на внутреннем рынке», — пояснил мажилисмен, добавив, что розничные цены на сжиженный газ в Казахстане значительно выше оптовых и лишь незначительно уступают розничным ценам в соседних странах.

Б. Измухамбетов указал, что в данных условиях — в рамках проводимой политики по цифровизации и снижению адмограничений для бизнеса, необходимо либерализовать оптовое ценообразование на сжиженный газ на внутреннем рынке посредством проведения оптовых торгов через электронные торговые площадки (ЭТП).

«Разработанные нами поправки предполагают поэтапное внедрение данного механизма с 1 января 2019 года. На весь газ, продаваемый через ЭТП, не будет распространяться утверждаемая министерством энергетики предельная оптовая цена. На первом этапе предлагается реализовывать через ЭТП порядка 20% сжиженного газа, поставляемого на внутренний рынок в рамках плана поставки, с последующим поэтапным повышением указанной доли», — пояснил депутат.

Кроме того, по его словам, предполагается, что покупателями газа на ЭТП на первом этапе могут быть только газосетевые организации, а впоследствии — также крупные промышленные предприятия, владельцы сетей автогазозаправочных станций и газонаполнительных пунктов.

«В результате предлагаемых поправок ко второму полугодию 2021 года госрегулирование оптовых цен сохранится только на сжиженный газ, реализуемый населению через групповые резервуарные установки, а также для предприятий нефтехимии, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью. (…) После завершения переходного периода (II полугодие 2021 года), в целях снижения административной нагрузки на бизнес законопроектом предусматривается отмена института аккредитации газосетевых организаций», — указал мажилисмен.

В заключение он дополнил, что реализация этого законопроекта не повлечет необходимости в выделении дополнительных средств из бюджета.

«Цель законопроекта — это обеспечение привлекательности переработки газа для заводов – производителей сжиженного нефтяного газа, повышение транспарентности распределения на внутреннем рынке и экспорта», — резюмировал парламентарий.