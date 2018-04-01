Губернатор Кемеровской области РФ подал в отставку после пожара с массовыми жертвами в ТРЦ

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Губернатор Кемеровской области РФ Аман Тулеев подал в отставку после пожара с массовыми жертвами в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня», сообщает ТАСС.

«Губернатор Кемеровской области А. Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе области в воскресенье.

По мнению губернатора, его решение является «единственно верным» после случившейся трагедии.

«Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя», — заявил А. Тулеев.

Напомним, 25 марта на 4-м этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в российском Кемерово возник пожар. По официальным данным, жертвами пожара стали 64 человека.