МВФ недоволен низкими ценами на газ для населения Украины

Киев. 1 апреля КазТАГ — Айжан Бильченко. Международный валютный фонд (МВФ) недоволен низкими ценами на газ для населения, сообщил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

«Украина должна была привести цены на газ в соответствие с уровнем внешних рынков еще в 2016 году, однако властям не удалось выполнить требование. МВФ четко дал понять, что выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню является основным условием выделения очередного транша. На наш взгляд, важно, чтобы цены на газ, и коммунальные тарифы не исключение, определялись рынком в соответствии с реформами, которые были введены в 2016 году. Низкие цены на газ для домашних хозяйств равноценны субсидиям крупнейшим потребителям», — заявил в воскресенье Й. Люнгман.

При этом реформы 2016 года он назвал «серьезным прорывом» в процессе реформ в Украине за последние несколько лет.

Напомним, 28 марта правительство Украины отложило повышение цен на газ для населения на 2 месяца. Таким образом, цена газа для поставок населению и тепло-коммунальной энергетики до 1 июня не изменится и останется на уровне 4 942 гривен за 1 тыс. кубометров, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов – 6 958 гривен за 1 тыс. кубометров.

В кабмине Украины считают, что за период в 2 месяца Верховная Рада должна принять закон об антикоррупционном суде. Если окончательный вариант этого документа будет одобрен МВФ, то переговоры о повышении цены на газ будут продолжены. Если же вопрос антикоррупционного суда не решится, то об МВФ до выборов можно будет забыть.

1 гривна = Т12.