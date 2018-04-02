Нарушением Конституции назвала правозащитница судебное решение о блокировке казахстанского интернет-СМИ

Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Судьи, принявшие решение о блокировке Ratel.kz, нарушили Конституцию РК, считает президент международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева.

«Что касается повода сегодняшних обысков в редакции портала Ratel – парализовать портал и запретить его руководителю Марату Асипову выступать от имени Ratel – это та ситуация, когда за деревьями не видят леса. Конфликт господ Какимжановых с журналистами – это частный конфликт, и публикации на эту тему занимают незначительную часть того, что публикуется на Ratel. А нас, читателей, лишили возможности читать всю массу публикаций портала, тем самым нарушили ст. 20 Конституции РК на право беспрепятственного распространения и получения информации», — сказала Т. Калеева в комментарии КазТАГ в понедельник.

По мнению правозащитницы, те, кто инициировали данный запрет, должны почувствовать ответственность и понести наказания.

«Они должны связывать свои поступки не симпатиями и антипатиями к Какимжанову или журналистам, а с основным законом страны и международными договорами, которые Казахстан ратифицировал и о соблюдении которых отчитывается. Я не думаю, что прокуроры и судьи об этом думают, способны об этом думать. Но у нас есть министерство информации, парламент, Совет безопасности, которые обязаны защищать Конституцию. И сегодня это — тот самый случай, когда ее нормы нужно защищать на деле, а не в виде деклараций», — считает Т.Калеева.

Сами же обыски в редакциях Ratel.kz и Forbes.kz, а также в доме, где проживал журналист Ratel Геннадий Бендицкий (скончался 3 декабря 2017 года), которые прошли в понедельник во второй половине дня, Т.Калеева называет акцией устрашения гражданского общества.

«Силовики опираются в своей деятельности на статьи УПК, но при этом не ставят самих журналистов в известность, на основании чего производится обыск и по подозрению в чем их задерживают. Ведь о том, что действия ведутся в рамках ст. 274 УК РК — распространение заведомо ложной информации, – стало известно гораздо позже самого события. И сформулировать эту обстановку можно коротко как акцию устрашения для остальных. Не думаю, что тот, кто замышлял и осуществлял эту акцию, имели в виду эту цель – нагнетание страха, но произошло это так – в силу недоверия обществу и отсутствия правильных механизмов коммуникации», — полагает Т. Калеева.

Как сообщалось, в Алматы в редакциях Forbes Kazakhstan и Ratel.kz прошли обыски. Были задержаны главный редактор Ratel.kz Марат Асипов, его заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель Анна Калашникова, которых, как сообщил журналист портала Вадим Борейко, увезли на допрос в ДВД. Также, по его данным, задержан заместитель редактора журнала Forbes Kazakhstan Александр Воротилов.

Ситуацию прокомментировал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, который заявил, что в МИК РК ждут объяснений от правоохранительных органов по поводу обысков и арестов в двух редакциях.

В ДВД Алматы, в свою очередь, заявили, что «соответствующие следственные мероприятия» проводятся по заявлению некоего «гражданина К» в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 274 (распространение заведомо ложной информации) УК РК. Иную информацию полицейские разглашать отказались, сославшись на «интересы следствия».