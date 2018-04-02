В Алматы в редакциях двух СМИ проводится обыск

Алматы. 2 апреля. КазТАГ — Динара Жаркеева. В Алматы в редакциях Forbes Kazakhstan и Ratel.kz проводится обыск.

«Мы сами не в курсе (причины обыска — КазТАГ), потому что постановление нам на руки не дали. Да, обыск проводится в данный момент сотрудниками ДВД Алматы. Они говорят, мы действуем в рамках закона, это следственные действия, у сотрудников забрали сотовые телефоны и не выпускают из комнаты. Они пока просто рассматривают документы, журналистские публикации рассматривают», — сказал издатель Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов в понедельник.

Также он отметил, что пока не может прокомментировать мотивы проводимых следственных действий.

Вместе с тем журналист Ratel.kz Вадим Борейко в Facebook сообщил о проводимом обыске и в их редакции.

«В редакции Ratel.kz изъяты документы и компьютеры. Напомню, Ratel.kz и Forbes шли по одному делу по иску Зейнуллы Какимжанова. Недавно статья Воротилова о Зейнулле была переведена на английский и вышла на Ratel.kz. Возможно, причина обысков в этом. А может быть, в том, что Forbes написал о блокировке Ratel.kz»,- написал В. Борейко.

Между тем ситуацию прокомментировал и вероятный инициатор обысков — Зейнулла Какимжанов.

«Многие видели, как особенно в 2015-2017 годах против меня, моей семьи, ряда личностей, имевших ко мне отношение, некоторыми СМИ ведется большая компания по распространению недостоверных сведений и лживой информации. (…) Несмотря на решения судов, отдельные СМИ и их авторы не выполняют решения судов и продолжают публикации того же рода»,- написал он в Facebook.