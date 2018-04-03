Генпрокуратура РК внедряет технологию блокчейн

Астана. 3 апреля. КазТАГ – Генеральная прокуратура РК внедряет технологию блокчейн, сообщает пресс-служба генпрокуратуры РК.

«В комитете по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры прошел трехдневный семинар-тренинг по технологии блокчейн для сотрудников прокуратуры. Мероприятие организовано при содействии проекта Европейского союза «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане» (EUCJ). Целью тренинга является введение технологии блокчейн в работе органов прокуратуры для обеспечения безопасности продуктов информационных технологий, гарантии неизменности информации, а также охраны персональных данных», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного органа во вторник.

Опытом применения технологии блокчейн поделился независимый эксперт, основатель информационного ресурса Blockchain Едиге Давлетгалиев. Он рассказал об архитектуре данной технологии, возможностях ее интеграции в государственный сектор, возможностях совершенствования сетей данных с точки зрения международных стандартов, а также продемонстрировал на практике ключевые моменты создания блокчейн.

Участники семинара отметили, что полученные знания и приобретенные навыки, помогут продолжить реализацию проекта генеральной прокуратуры «Единый реестр административных правонарушений» с применением блокчейн, без привлечения третьих лиц. Результатом внедрения этой технологии станет исключение возможности фальсификации данных, в том числе сведений об административных правонарушениях, когда граждане будут уверены в достоверности данных о штрафах, об их оплате и т.п.

Блокчейн – это зашифрованная информация, хранящаяся в раздельных равномерно распределенных базах данных (цифровой учетный журнал).

Сам термин Blockchain частично характеризует его задачи и назначение: «Block» – это блоки, «chain» – цепочка. Тем самым, это связанная цепочка блоков, в которой выдерживается строгая последовательность. Информация в блоках хранится в закодированной криптографической форме. Для изменения в блоках, необходимо последовательное считывание информации о старых блоках по всей цепи.

Все данные в блокчейн накапливаются и формируют постоянно дополняемую базу данных. С этой базы данных невозможно ничего удалить или провести замену/подмену блока. И она «безгранична» — туда может быть записано бесконечное количество транзакций. Это одна из главных особенностей блокчейна.