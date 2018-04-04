«Дело Скрипаля» рассмотрят на чрезвычайном заседании Организации по запрещению химоружия

Алматы. 4 апреля. КазТАГ – Дело об отравлении экс-сотрудника главного разведывательного управления (ГРУ) генерального штаба (ГШ) вооруженных сил (ВС) РФ Сергея Скрипаля рассмотрят на чрезвычайном заседании Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает пресс-служба ООН.

«Россия просит созвать чрезвычайное заседание, чтобы обсудить ситуацию, связанную с обвинениями со стороны одного государства-члена ОЗХО в адрес другого в несоблюдении Конвенции о запрещении химического оружия в контексте инцидента в Солсбери», — процитировали в среду в ООН письмо на имя председателя исполнительного комитета ОЗХО.

Напомним, 4 марта С. Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль были найдены без сознания на скамейке близ торгового центра The Maltings в г. Солсбери. Врачи не обнаружили на пострадавших телесных повреждений. Оба были госпитализированы в реанимацию в состоянии комы. Всего при инциденте пострадали 5 человек. Британские власти подозревают, что все они попали под воздействие боевого отравляющего вещества.

Дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ привело к международному политическому скандалу. Великобритания обвинила в инциденте Россия. Заявив, что было применено боевое отравляющее вещество «Новичок», Лондон выслал десятки российских дипломатов из Соединенного Королевства. «В знак солидарности» дипломатов РФ выслали также США и ряд других стран. Всего США и европейские страны выслали более 100 российских дипломатов. Ответные меры по высылке иностранных дипломатов предприняла и Москва.

Отметим, что, несмотря на обвинения, прямых доказательств о причастности России к отравлению С. Скрипаля и его дочери Великобритания не предоставила.