Дополнительную соцпомощь в размере Т350 тыс. планируют оказать в Астане ветеранам ВОВ к 9 мая

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Астана. 4 апреля. КазТАГ – Дополнительную социальную помощь в размере Т350 тыс. планируют оказать в Астане ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) к 9 мая, сообщается в проекте решения столичного маслихата «Об оказании дополнительной социальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны города Астаны ко Дню Победы в Великой Отечественной войне».

«Оказать в 2018 году дополнительную социальную помощь к 9 мая – Дню Победы в Великой Отечественной войне участникам и инвалидам Великой Отечественной войны города Астаны в размере Т350 тыс.», — говорится в документе.

Проект решения вынесен на публичное обсуждение до 17 апреля.

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