Дождь и мокрый снег прогнозируют синоптики на западе Казахстана в ближайшие 3 дня

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Астана. 4 апреля. КазТАГ — Дождь и мокрый снег прогнозируют синоптики на западе Казахстана с 5 по 7 апреля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На западные области с районов Поволжья смещаются атмосферные фронты, которые вызовут осадки – дождь и мокрый снег. Температура воздуха на западе ожидается на 2-4 градуса ниже обычной для данного периода», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Также сообщается, что холодный антициклон, сместившийся на Казахстан, вызвал понижение температуры воздуха в большинстве его областей.

«В ближайшие сутки начнется перестройка атмосферных процессов и в республику будут поступать теплые воздушные массы с районов Ирана. Они вызовут повышение температуры воздуха в восточной половине республики», — отметили синоптики.

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