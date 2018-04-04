Глава США Трамп заявил о жесткой позиции в отношении РФ

Алматы. 4 апреля. КазТАГ — Президент США Дональд Трамп заявил о жесткой позиции в отношении РФ, сообщает «Коммерсант».

«Д. Трамп рассказал лидерам прибалтийских стран о позиции его страны в отношении России. Он назвал ее «жесткой», — говорится в сообщении, опубликованном в среду.

«Никто не действует жестче в отношении России, но лучше бы поладить с ней. Против этого никто не может выступать, кроме очень глупых людей», — приводит AP слова Д.Трампа.

«Откровенно говоря, мы действуем с Россией очень жестко», — повторился президент США. На вопрос журналиста, считает ли он президента России Владимира Путина врагом или противником, Д.Трамп ответил: «Мы это выясним. Я дам вам знать».

Между тем Д. Трамп может встретиться с В.Путиным в Вашингтоне. Это подтвердила официальный представитель американской администрации Сара Сандерс. По ее словам, вопрос поднимался во время телефонного разговора двух президентов 20 марта.