Назарбаев поздравил исполнительного директора Chevron со вступлением в должность

Астана. 4 апреля. КазТАГ — Президент РК Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем совета директоров и главным исполнительным директором компании Chevron Майклом Уиртом, сообщила пресс-служба главы государства.

«В ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы и перспективы взаимодействия в сфере нефтедобычи и нефтепереработки. (…) Президент Казахстана также поздравил М. Уирта со вступлением в должность и пожелал ему успехов на этой ответственной позиции», — говорится в сообщении на сайте Акорды в среду.

Глава государства подчеркнул, что за прошедшие годы стороны выстроили тесные и взаимовыгодные отношения, а также отметил начало нового этапа сотрудничества.

«Вы инвестировали в одно из самых глубоких и крупнейших месторождений легкой нефти в мире. Сейчас решены вопросы ее транспортировки. Стоит отметить, что данное месторождение является крупнейшим активом компании Chevron», — отметил Н. Назарбаев.

В свою очередь М. Уирт поблагодарил президента РК за поздравления и также подчеркнул продуктивный характер выстроенных отношений.