Назарбаев поздравил ТШО с 25-летним юбилеем

Астана. 4 апреля. КазТАГ — Арсен Аскаров. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил нефтегазовую компанию «Тенгизшевройл» (ТШО) с 25-летним юбилеем.

«За 25 лет «Тенгизшевройл» занял лидирующую позицию на нефтегазовом рынке. Добыча ТШО за это время возросла в 30 раз. В прошлом году она достигла исторического рубежа — 3 млрд баррелей нефти добыто с момента запуска производства. За это время объем добычи нефти в РК вырос в 4 раза и достиг 85 млн тонн. Это стало возможным благодаря инвестициям ТШО — около $38 млрд, более трети от общего объема добычи нефти в стране приходится на ТШО. Предприятие вносит значительный вклад в развитие экономики нашей страны», — сказал Н.Назарбаев на торжественном мероприятии по случаю юбилея компании.

ТОО «Тенгизшевройл» образовано в апреле 1993 года на основе соглашения между Казахстаном и компанией «Шеврон». В настоящее время партнерами ТШО являются: «Шеврон» — 50%, АО НК «КазМунайГаз» — 20%, «ЭксонМобил Казахстан Венчурс Инк.» — 25% и СП «ЛукАрко» — 5%.

Общие разведанные запасы Тенгизского коллектора составляют 3,2 млрд тонн (25,5 млрд баррелей) и 200 млн тонн (1,6 млрд баррелей) на Королевском месторождении. Извлекаемые запасы нефти Тенгизского и Королевского месторождений составляют от 890 млн до 1,37 млрд тонн (7,1-10,9 млрд баррелей).