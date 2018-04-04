Суд в Алматы запретил страницу издания Ratel.kz в соцсети Facebook

Алматы. 4 апреля. КазТАГ – Суд в Алматы запретил страницу издания Ratel.kz в социальной сети Facebook, сообщает международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».

«Только что звонил Сапа Мекебаев. Он ехал на допрос и сказал, что суд вынес дополнительный запрет на страницу «Аналитический портал Ratel.kz» в Facebook», — цитирует фонд сообщение журналиста издания Вадима Борейко в среду.

Как уточнили в фонде, предварительное заседание по рассмотрению гражданского дела в отношении портала Ratel.kz состоится 5 апреля в 15.00 в Медеуском районном суде Алматы.

Напомним, 2 апреля в Алматы в редакциях изданий Forbes Kazakhstan и Ratel.kz прошли обыски. В полицию на допрос увезли главного редактора Ratel.kz Марата Асипова, его заместителя С. Мекебаева и обозревателя Анну Калашникову. Журналист В. Борейко добавил, что в ДВД также увезли заместителя редактора журнала Forbes Kazakhstan Александра Воротилова.

Полицейские заявили, что «соответствующие следственные мероприятия» проводятся по заявлению некоего «гражданина К» в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 274 (распространение заведомо ложной информации) УК РК. Иную информацию полицейские разглашать отказались, сославшись на «интересы следствия».

3 апреля стало известно о том, что все доставленные в ДВД Алматы на допрос журналисты были отпущены, а 4 апреля полицейские заявили, что все фигуранты уголовного дела сейчас имеют статус свидетелей с правом на защиту. Отметим, что по действующему законодательству РК при начале досудебного расследования статус свидетеля на начальном этапе присваивается любому из фигурантов по умолчанию, но в дальнейшем полиция может назвать кого-то из фигурантов подозреваемым, если на то будут основания, выявленные в ходе расследования уголовного дела.

Известная казахстанская правозащитника – президент международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Тамара Калеева назвала действия сотрудников ДВД Алматы нарушением Конституции РК.

Ситуацию прокомментировал и министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, заявивший, что не считает тенденцией участившиеся факты уголовного преследования журналистов Казахстана. Однако ответы главы ведомства, ответственного за медиасферу в республике, самими представителями были восприняты неоднозначно.

4 апреля Союз журналистов Казахстана опубликовал обращение к генеральному прокурору РК Кайрату Кожамжарову, председателю верховного суда Жакипу Асанову, председателю мажилиса парламента Нурлану Нигматулину и министру информации и коммуникаций Даурену Абаеву, в котором подчеркнул, что из-за дела об уголовном преследовании двух изданий в Алматы нарушено одно из главных обязательств Казахстана в рамках членства в ООН. В частности, были нарушены обязательства Казахстана по выполнению Международного пакта о гражданских и политических правах. Данный Пакт является одним из основополагающих документов Организации объединенных наций, и обязателен для выполнения всеми без исключения странами-членами ООН. В настоящий момент по адресу https://ru.surveymonkey.com/r/ 3M98WKD

проходит сбор подписей под обращением.