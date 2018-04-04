Тенге к доллару в I квартале 2018 г. укрепился на 4%

Алматы. 4 апреля. КазТАГ — За первые 3 мес. текущего года тенге укрепился к доллару, как и ряд других валют стран Содружества, говорится в ежеквартальном исследовании аналитического департамента ГК Forex Club.

«Валюты стран СНГ в первом квартале 2018 года продемонстрировали преимущественно укрепление против доллара США. Наибольший рост зафиксирован по грузинскому лари (6,4%), украинской гривне (5,4%) и казахскому тенге (4%). Девальвировал против доллара узбекский сумм на 0,2%», — указывается в документе.

При этом отмечается, что усиление позиций тенге в паре с американской валютой было обеспечено ростом экспорта сырьевых ресурсов и высокими ценами на нефть.

«Казахстанский тенге укрепился на 4% — благодаря устойчивому экспорту энергетического и неэнергетического сырья и металлов, занимающих более 75% всех поставок. При этом сказывались также благоприятные ценовые тенденции сырьевых рынков, ослабление американской валюты и спрос со стороны Китая», — отмечается в исследовании.

Однако ведущий эксперт ГК Forex Club Андрей Шевчишин не исключает, что ситуация может измениться не в пользу валют развивающихся стран, в том числе и тенге, в предстоящие 3 месяца.

«На глобальных рынках во II квартале может произойти смена тенденции, в результате которой доллар будет укрепляться, поддерживаемый ожиданиями ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США», — отмечает эксперт.

В то же время он предупреждает, что встречные торговые барьеры со стороны США и Китая несут риск превращения «в тяжелую торговую войну, результатом которой может стать обвал сырьевых рынков и, как следствие, валют сырьевых стран».

«Риск финансового кризиса грозит оттоком инвестиций с развивающихся рынков и ослаблением их валют», — считает А. Шевчишин.