В информационном поле перекрываются последние каналы критики 04.04.2018 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 191 0 Ratel.kz и Forbes Kazakhstan – системные жертвы информационной политики Похожие материалы: Абаев не считает тенденцией участившиеся факты уголовных преследований журналистов Отсутствие «битья по рукам» журналистов считает показателем свободы прессы Абаев Дональд Трамп так и не высказал ни слова критики в адрес Владимира Путина Сотрудников двух СМИ в Алматы подозревают в распространении заведомо ложной информации Глумление над «трупом» «ДВК» увеличивает политические риски