Казахстан провел в Пекине специальное заседание ШОС по упрощению торговли

Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Казахстан провел в Пекине специальное заседание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по упрощению торговли, сообщает пресс-служба организации.

«3-4 апреля в штаб-квартире ШОС в Пекине под председательством казахстанской стороны состоялось IV заседание специальной рабочей группы государств-членов ШОС по упрощению торговли. В ходе заседания эксперты обменялись мнениями по проектам соглашения об упрощении торговых отношений между правительствами государств-членов ШОС и рамочного соглашения между государствами-членами ШОС о сотрудничестве в сфере торговли услугами», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что в рамках встречи состоялся обмен информацией по планируемым на 2018 год выставкам, форумам и ярмаркам ШОС, в том числе организации совместных мероприятий и презентаций на различных международных экономических площадках. Кроме того, обсуждена возможность участия представителей делового совета ШОС в работе специальной рабочей группы.

«Участники заседания заслушали информацию о проводимых реформах в сфере либерализации внешней торговли в Республике Узбекистан, а также новом Налоговом кодексе Республики Казахстан», — добавили в пресс-службе ШОС.