Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Власти Сирии и России ведут переговоры с вооруженной оппозицией из Думы, сообщает пресс-служба ООН.

«В районах Думы, подконтрольных оппозиционным группам, остается еще от 80 тыс. до 150 тыс. человек. Сейчас идут переговоры правительства Сирии и Российской Федерации с вооруженными группами внутри Думы – в той местности, которая по-прежнему находится под контролем вооруженной оппозиции. Мы надеемся, что стороны сумеют договориться», — заявил в четверг специальный советник ООН по гуманитарной ситуации в Сирии Ян Эгеланн.

Кроме того, он отметил, что высока вероятность того, что сейчас боевые действия в Восточной Гуте и ее воздушные бомбардировки прекратились.

«В последнее время мы не получали сообщений о боевых действиях и воздушных бомбардировках. Это означает, что бои в густонаселенном районе Восточной Гуты, жители которого пережили многолетнюю осаду и прошли через тяжелые испытания, прекратились», — заявил спецсоветник ООН.

С 9 марта анклав покинули более 130 тыс. человек, но в Думе еще остаются представители вооруженной оппозиции.

«Договоренности позволят людям самим решить, хотят ли они покинуть Думу или остаться там, а также будут предусматривать амнистию для тех, кто сложит оружие. Сотрудники гуманитарных организаций ООН получили доступ во многие районы Восточной Гуты, однако они пока не могут добраться до жителей Думы», — добавил представитель ООН.

Вместе с тем, он отметил, что серьезная нехватка средств и массовая эвакуация сирийцев оборачивается непомерной нагрузкой на гуманитарных сотрудников. Представитель ООН напомнил о тяжелом положении гражданских лиц в Африне, Идлибе и многих других районах Сирии. Я. Эгеланн подчеркнул, что в целом в Сирии не затихают бомбардировки и обстрелы.

«Мирные жители по-прежнему находятся в опасности и не могут вернуться в родные места. В последнее время в прессе все реже освещают страдания и массовые перемещения сирийцев, а доноры не спешат выделять средства на финансирование проектов в Сирии. В этом году на гуманитарную деятельность в этой стране было предоставлено 7,7% необходимой для этих целей суммы. Но война в стране продолжается», — сказал он.

Только в первые 3 месяца 2018 года, по его словам, перемещенными лицами стали полмиллиона жителей Сирии.