Для проведения весенне-полевых и уборочных работ в Казахстане из республиканского бюджета выделено Т60 млрд в 2018 г.

Алматы. 6 апреля. КазТАГ — Для проведения весенне-полевых и уборочных работ в Казахстане из республиканского бюджета выделено Т60 млрд в 2018 году, сообщает пресс-служба АО «Холдинг «КазАгро».

«По линии холдинга «КазАгро» через АО «Аграрная кредитная корпорация» на проведение весенне-полевых и уборочных работ в 2018 году из средств республиканского бюджета выделено Т60 млрд», — приводятся слова председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Нармухана Сарыбаева в ходе выездной пресс-конференции СЦК в Южно-Казахстанской области в сообщении, распространенном в пятницу.

«К концу января мы запустили финансирование, предварительно обработав заявки на получение кредитов от заемщиков, полученные в декабре. Одобрение заявок со стороны корпорации в столь краткие сроки и оперативность финансирования позволяет фермерам приобретать семена, гербициды, запчасти и прочие необходимые для посевной товары и услуги по оптимальной закупочной стоимости», — пояснил Н.Сарыбаев.

Отмечается, что дочерняя компания холдинга «КазАгро» Аграрная кредитная корпорация осуществляет кредитование СХТП по трем каналам: кредитные товарищества (КТ), банки второго уровня (БВУ), в т.ч. микрофинансовые организации (МФО), и прямое кредитование. Срок кредитования – до декабря 2018 года. Ставка вознаграждения для конечных заемщиков составляет – до 6% годовых.

«Предварительно финансирование предполагалось осуществлять с использованием трех финансовых инструментов: КТ — Т10,0 млрд, в 2017 году аналогичный показатель составлял Т8,6 млрд, БВУ – Т22 млрд, в 2017 году – Т21,3 млрд; прямое кредитование – Т28 млрд, в 2017 году – Т30 млрд», — перечисляет пресс-служба.

По состоянию на 4 апреля 2018 года, на рассмотрение в корпорацию поступило 1 776 заявок от СХТП на общую сумму Т59 млрд на посев 2,6 млн га, профинансированы 441 заявка СХТП на общую сумму Т28 млрд на обработку 1,4 млн га. Также одобрены 129 заявок СХТП на сумму Т12 млрд.

На рассмотрении находятся 161 заявка СХТП на общую сумму Т6,2 млрд. При этом наблюдается существенная динамика роста – в прошлом году по состоянию на этот же период поступило 1 460 заявок от СХТП. Значительный рост заявок наблюдается и в системе финансирования через КТ – количество заявок возросло более чем в 2 раза (за аналогичный период прошлого года показатель по заявкам СХТП по линии КТ – 294).

«В разрезе финансовых инструментов с учетом заявок на стадии сбора общий пул заявок выглядит следующим образом: 647 конечных заемщиков КТ на сумму Т10,7 млрд; 879 конечных заемщиков МФО на сумму Т1,5 млрд; прямых заемщиков – 213 на сумму Т34,4 млрд; БВУ – 34 на сумму Т12,6 млрд», — информирует пресс-служба.

Что касается приоритетности культур и структуры посевных площадей, то львиную их долю, судя по заявкам сельхозтоваропроизводителей в этому году, занимает пшеница, ячмень, лен, рапс, подсолнечник.