Под новые санкции США попали российские олигархи и главы госкомпаний

Алматы. 6 апреля. КазТАГ — США расширили санкционный список в отношении России, пишут российские СМИ.

Так, министерство финансов США опубликовало санкционный список бизнесменов, чиновников и компаний, против которых вводятся санкции. В перечне более 20 физических лиц и более 10 компаний.

«Под санкции попали в том числе бизнесмен Олег Дерипаска, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко, член Совета Федерации Сулейман Керимов, глава ВТБ Андрей Костин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, бизнесмен Игорь Ротенберг, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, бизнесмен Виктор Вексельберг, глава Роскомнадзора Александр Жаров, директор Росгвардии Виктор Золотов», — пишет РБК.

Кроме того, в список попали гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, депутат Госдумы Владислав Резник, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Всего в перечне 26 физических лиц.

Также под санкции попали юридические лица, включая агрохолдинг «Кубань», компании «Базовый элемент», EN+, группа «ГАЗ», ООО «Газпром бурение», UC Rusal.

Как поясняется, Вашингтон вменяет в вину Москве прежде всего воссоединение Крыма с Россией, которое охарактеризовано в соответствии с политикой Вашингтона как «оккупация». Кроме того, Россию обвиняют в «разжигании насилия на востоке Украины», поддержке режима Башара Асада в Сирии «посредством поставок различных материалов и оружия», а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.