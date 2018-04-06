Заблокирование новостного сайта и задержание журналистов в Казахстане вызвало негативную реакцию ОБСЕ

Алматы. 6 апреля. КазТАГ — Заблокирование новостного сайта и задержание журналистов в Казахстане вызывает серьезную озабоченность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщил представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации (СМИ).

«Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Гарлем Дезир сегодня раскритиковал временное задержание журналистов и редакторов изданий Ratel.kz и Forbes Kazakhstan, а также блокирование веб-страницы Ratel.kz в Казахстане», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации в четверг.

«Блокирование онлайн-ресурса новостей является крупным ограничением свободы слова», — утверждает Г.Дезир.

Он также отметил, что задержание журналистов и обыски в их домах и офисах после конфликта между предпринимателем и публикацией являются «актом запугивания».

«Это очень тревожное развитие, в ущерб свободе СМИ в Казахстане. Хотя я ценю быстрый ответ председателя комитета сената парламента РК по международным отношениям, обороне и безопасности Дариги Назарбаевой в ответ на мое требование справедливо и прозрачно расследовать это дела, но тот факт, что веб-сайт остается заблокированным, и журналисты, находящиеся под следствием, должны подписать соглашение о неразглашении, вредно для свободы СМИ», — подчеркнул Г.Дезир.

Сообщается, что уголовное расследование, связанное с обоими публикациями, основано на п.3 ст.274 УК РК (распространения заведомо ложной информации). Именно введение этой статьи подверглось широкой критике со стороны международных организаций и членов казахстанского гражданского общества, так как на сегодня все журналисты-расследователи, особенно журналисты, обвиняющие в коррупции, подвергаются риску уголовного преследования.

«В 2015 году представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ предупредил власти о возможном злоупотреблении ст. 274, заявив, что журналистов не следует арестовывать за то, что они пишут», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что представитель ОБСЕ по вопросам СМИ следит за событиями в СМИ во всех 57 государствах-участниках ОБСЕ. Он обеспечивает раннее предупреждение о нарушениях свободы слова и свободы СМИ, и содействует полному соблюдению обязательств ОБСЕ в отношении свободы прессы.

Напомним, ранее сайт портала Ratel.kz был заблокирован, после чего суд также запретил страницу издания в социальной сети Facebook.

2 апреля в Алматы в редакциях изданий Forbes Kazakhstan и Ratel.kz прошли обыски. В полицию на допрос увезли главного редактора Ratel.kz М. Асипова, его заместителя Сапу Мекебаева и обозревателя Анну Калашникову. В ДВД также увезли заместителя редактора журнала Forbes Kazakhstan Александра Воротилова.

Полицейские заявили, что «соответствующие следственные мероприятия» проводятся по заявлению некоего «гражданина К» в рамках уголовного дела по ч.3 ст.274 (распространение заведомо ложной информации) УК РК. Иную информацию полицейские разглашать отказались, сославшись на «интересы следствия».

3 апреля стало известно, что все доставленные в ДВД Алматы на допрос журналисты были отпущены.

Президент международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Тамара Калеева назвала действия сотрудников ДВД Алматы нарушением Конституции РК.

4 апреля Союз журналистов Казахстана опубликовал обращение к генеральному прокурору РК Кайрату Кожамжарову, председателю верховного суда Жакипу Асанову, председателю мажилиса парламента Нурлану Нигматулину и министру информации и коммуникаций Д. Абаеву, в котором подчеркнул, что из-за дела об уголовном преследовании двух изданий в Алматы нарушено одно из главных обязательств Казахстана в рамках членства в ООН. В частности, были нарушены обязательства Казахстана по выполнению международного пакта о гражданских и политических правах. Этот пакт является одним из основополагающих документов ООН и обязателен для выполнения всеми без исключения странами-членами ООН.