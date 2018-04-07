Инвестиции в основной капитал Казахстана возросли на 54,4% за январь-февраль 2018 г.

Астана. 7 апреля. КазТАГ — Инвестиции в основной капитал Казахстана возросли на 54,4% за январь-февраль 2018 года, сообщается на сайте премьер-министра РК.

«Сегодня на пресс-конференции вице-министр по инвестициям и развитию Арыстан Кабикенов представил итоги деятельности по привлечению инвестиций за прошедший период 2018 года и рассказал о задачах до конца текущего года. Как отметил А.Кабикенов, за январь-февраль 2018 года инвестиции в основной капитал возросли на 54,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили Т1,2 трлн», — говорится в сообщении, опубликованном в субботу.

При этом, по словам вице-министра, наблюдается рост инвестиций в промышленности на 84,8%. Наряду с горнодобывающей промышленностью, рост в которой составил 94,5%, увеличились инвестиции в обработку на 72% и строительство на 159,8%.

Внешние инвестиции за указанный период текущего года составили Т361,5 млрд, увеличившись на Т160,3 млрд. Наибольшее увеличение наблюдается в таких регионах, как Атырауская, Карагандинская области и Алматы.

«(…) Была принята и реализуется национальная инвестиционная стратегия, основными направлениями которой является привлечение прямых иностранных инвестиций, государственно-частное партнерство и приватизация», — подчеркнул А.Кабикенов.

Для достижения главной цели по обеспечению запланированного роста ВВП (в 2018 году – свыше 4%) установлены целевые показатели до 2025 года. Необходимый республиканский темп роста инвестиций в основной капитал в 2018 году составляет 5,1%, уточняется в сообщении.

В реализацию поставленных задач предусмотрены две инициативы — это активизация работы по привлечению инвестиций и улучшение инвестиционного климата. В рамках первой инициативы на постоянной основе проводится работа по проектам. Вторая инициатива предусматривает системные меры, направленные на улучшение инвестиционного климата в стране.

Также, отмечается, что на 2018 год разработан детальный план, предусматривающий реализацию порядка 14 мероприятий.

«У государства есть пакет мер поддержки инвесторов, включающий налоговые преференции, освобождение от уплаты таможенных платежей и предоставление натурных грантов, предоставление инвестиционных субсидий в рамках поддержки АПК», — информирует А.Кабикенов.

В целях получения инвесторами максимальной информации об инвестиционном потенциале регионов, проводится работа по модернизации инвестиционных порталов акиматов областей. В частности, в них инвестор сможет найти сведения о пустующих земельных участках, историях успеха действующих инвесторов, а также информацию для обеспечения комфортного пребывания инвестора в регионе: места размещения больниц, детских садов, школ, такси, гостиниц, предоставляющих услуги на английском языке, резюмируется в сообщении.