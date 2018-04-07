Алматы. 7 апреля. КазТАГ — Казахстан и Гонконг договорились об обмене передовым опытом и знаниями в сфере IT-технологий, сообщает пресс-служба министерства финансов РК.

«6 апреля 2018 года между АО «Центр электронной коммерции» министерства финансов РК и передовыми представителями IT-индустрии Гонконга были заключены соглашения по вопросам обмена опытом и знаниями в сфере IT-технологий. Договоренности были достигнуты в рамках рабочих встреч, которые состоялись с 4 по 6 апреля текущего года при содействии генерального консульства РК», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

В частности, переговоры велись с главным информационным офицером Гонконга Алленом Янгоми руководством офиса по содействию финансовым технологиям монетарного управления Гонконга. Кроме того, состоялась встреча с представителями Гонконгского IT-парка Cyberport, Научно-технологического парка и Гонконгского Института азиатских-финансовых технологий.

В ходе переговоров казахстанская делегация представила гонконгским государственным и частным структурам текущую деятельность и стратегические задачи АО «Центра электронной коммерции» по реализации цифровизации процессов предоставления государственных услуг министерства финансов РК. В частности, были презентованы успешно реализуемые проекты в рамках информатизации государственной финансовой системы и ее ресурсов, а также полной автоматизации процессов государственных закупок, бухгалтерской деятельности и налогообложения. Гонконгскими коллегами были оценены успехи Казахстана в работе по направлению оптимизации госуслуг и их перевода в электронный формат.

«Вместе с тем казахстанская сторона ознакомилась с достижениями Гонконга по цифровизации экономики, в частности их уровнем внедрения электронных услуг и передовых IT-решений в деятельности государственных органов и бизнеса, а также динамикой развития электронной коммерции, финансовых технологий и стартап-индустрии», — уточняет пресс-служба.

В целях повышения кадрового потенциала в сфере информационных технологий, сторонами были достигнуты договоренности о дальнейшем обмене опытом по вопросам внедрения передовых IT-практик в систему предоставления госуслуг, налаживании связей между профильными специалистами, а также взаимной организации тренингов и стажировок по повышению кадрового потенциала в сфере информационных технологий, заключается в сообщении.