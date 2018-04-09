Эстонские эксперты проверяют Счетный комитет Казахстана

Астана. 9 апреля. КазТАГ — Экспертами офиса государственного аудита Эстонии реализован первый этап проверки деятельности Счетного комитета (СК) Казахстана, сообщила пресс-служба СК.

«Проверка равными по положению была инициирована Счетным комитетом в целях обеспечения соответствия деятельности высшего органа государственного аудита Казахстана требованиям международных стандартов», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Перед началом проверки представители офиса государственного аудита встретились с главой СК Натальей Годуновой. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, регламентирующий цель, методы и порядок проведения проверки.

В ходе первого этапа эстонскими экспертами были изучены вопросы планирования и организации деятельности Счетного комитета, методологического обеспечения, проведения внутреннего контроля качества и применения информационных систем.

«Основное внимание эстонских коллег было уделено вопросам проведения аудиторских мероприятий, в том числе сбора доказательной базы, подготовки соответствующих отчетов и заключений, разработки рекомендаций», — уточняется в сообщении.

Следующий этап проверки равными по положению будет проведен в июне текущего года.

Проверка равными по положению – один из механизмов оценки результатов работы, применяемых в мировом сообществе высших органов финансового контроля, позволяющих следовать принципу обеспечения прозрачности деятельности при сохранении независимости, поскольку проверяющие выступают по отношению друг другу партнерами с равным статусом и полномочиями.