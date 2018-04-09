На строительство жилья для молодых специалистов в Алматинской области выделили Т251 млн

Талдыкорган. 9 апреля. КазТАГ – Новое жилье получат специалисты Райымбекского района Алматинской области, передает корреспондент агентства.

«Определены места строительства 20 арендных, 33 коммунальных жилых домов, уже начата подготовка к проведению инженерных сетей. 20 арендных домов будут строиться по типовым современным технологиям площадью 70-90 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе акима области.

Как отметили в акимате, «на строительство выделено Т251 млн, на инфраструктуру будет потрачено Т218 млн». Квартиры будут распределены между молодыми специалистами, прибывающими в район.