В Алматы пройдет колокольный фестиваль «Пасхальные перезвоны»

Алматы. 9 апреля. КазТАГ — В Алматы 10-14 апреля пройдет колокольный фестиваль «Пасхальные перезвоны», сообщили в митрополичьем округе Казахстана.

«Фестиваль пройдет на колокольнях храмов, которые имеют качественные наборы колоколов и оборудованы классическими приспособлениями для совершения звона. В мероприятии примут участие звонари храмов Алматы и области», — сообщили в митрополичьем округе в понедельник.

Согласно программе, открытие колокольного фестиваля состоится в храме Христа Спасителя 10 апреля.

11 апреля «Пасхальные перезвоны» можно услышать в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря, 12 апреля – в Никольском соборе, 13 апреля – в Покровском храме. 14 апреля в Софийском соборе пройдет занятие со звонарями и закрытие фестиваля.