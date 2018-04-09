В Алматы пройдет колокольный фестиваль «Пасхальные перезвоны»

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Алматы. 9 апреля. КазТАГ — В Алматы 10-14 апреля пройдет колокольный фестиваль «Пасхальные перезвоны», сообщили в митрополичьем округе Казахстана.

«Фестиваль пройдет на колокольнях храмов, которые имеют качественные наборы колоколов и оборудованы классическими приспособлениями для совершения звона. В мероприятии примут участие звонари храмов Алматы и области», — сообщили в митрополичьем округе в понедельник.

Согласно программе, открытие колокольного фестиваля состоится в храме Христа Спасителя 10 апреля.

11 апреля «Пасхальные перезвоны» можно услышать в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря, 12 апреля – в Никольском соборе, 13 апреля – в Покровском храме. 14 апреля в Софийском соборе пройдет занятие со звонарями и закрытие фестиваля.

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