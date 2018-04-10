В Казахстане для защиты материнства и детства рекомендовали уравнять права женщин, состоящих и не состоящих в браке

Астана. 10 апреля. КазТАГ — Арсен Аскаров. Конституционный совет РК рекомендовал правительству рассмотреть вопрос об инициировании поправок в кодекс «О браке (супружестве) и семье».

«Конституционный совет полагает, что взыскание с отца ребенка денежных средств на содержание женщины, в том числе не состоящей с ним в браке, является одним из способов реализации конституционных положений о защите материнства и детства. Ребенок и его мать, независимо от ее семейного положения, нуждаются в специальной защите, в том числе материальной поддержке», — сообщается на официальном сайте Конституционного совета во вторник.

В свою очередь это предполагает установление эффективных правовых механизмов, посредством которых максимально обеспечивалось бы сохранение необходимого уровня жизнеобеспечения как ребенка, так и матери.

«Межрайонный суд усмотрел ущемление закрепленных Конституцией РК прав человека и гражданина в связи с противоречием п. 5 ст. 47 кодекса п. 2 ст. 14 и пп. 1 и 2 ст. 27 Конституции РК, согласно которым никто не может подвергаться какой-либо дискриминации, материнство и детство находятся под защитой государства. В связи с чем, суд в соответствии со ст. 78 Конституции приостановил производство по гражданскому делу и обратился в Конституционный совет с представлением о признании неконституционным п. 5 ст. 47 кодекса в части ограничения срока материального содержания женщины, родившей ребенка вне брака, дородовым и послеродовым периодом», — поясняется в сообщении.

Уточняется, что состоялось оглашение нормативного постановления Конституционного совета о проверке конституционности п.5 ст. 47 кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» по представлению Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области.

По информации Конституционного совета, поводом для обращения стало находящееся в производстве суда гражданское дело о взыскании алиментов на содержание новорожденного ребенка и денежных средств на содержание его матери.

В итоге Конституционный совет, изучив предмет обращения, установил, что спорящие стороны не состоят в законном браке. Ответчик в добровольном порядке не признал свое отцовство в отношении ребенка и не оказывает материальной поддержки ребенку и его матери. В связи с чем, истица обратилась в суд, в том числе с требованиями предоставления ей содержания ответчиком до достижения общим ребенком трехлетнего возраста.

По мнению Конституционного совета, дифференциация права женщины на получение содержания от мужчины в период ее беременности, рождения ребенка и в последующее время, в зависимости от наличия или отсутствия между ними брачных взаимоотношений, обоснована и связана с реализацией государством своих обязательств по защите института семьи, основанной на браке.

Таким образом, Конституционный совет признал, что оспариваемая норма кодекса не является дискриминационной и соответствует Конституции.

Тем не менее, признавая конституционность п.5 ст. 47 кодекса, Конституционный совет отметил недостаточность использования в рассматриваемых законодательных положениях конституционно-правового смысла и потенциала основного закона в согласовании прав и обязанностей отца, а также нуждающихся в особой защите матери и ребенка.

«Кроме того, Конституционный совет обратил внимание на необходимость раскрытия в законодательстве предусмотренных в п. 5 ст. 47 кодекса понятий «дородовой период» и «послеродовой период» и их временных рамок. На основании изложенного, Конституционный совет РК рекомендовал правительству страны с целью более полного обеспечения прав и свобод матери и ребенка рассмотреть вопрос об инициировании поправок в кодекс «О браке (супружестве) и семье», — заключается в сообщении.